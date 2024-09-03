Путин поблагодарил Монголию за уважение к общему историческому наследию

Россия помнит и ценит вклад Монголии в борьбу с нацизмом. Об этом заявил президент Владимир Путин по итогам встречи с монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом. Его процитировало РИА «Новости» .

Глава государства поблагодарил Монголию за уважительное отношение к общему историческому наследию. Он подчеркнул, что Россия хорошо помнит вклад страны в борьбу с нацизмом и милитаризмом. Боевое братство и традиции добрососедства послужат прочным фундаментом для двусторонних отношений, добавил президент.

Путин прибыл в Монголию 3 сентября, он приехал в центр Улан-Батора на машине Aurus. Российского лидера встретили на площади Сухэ-Батора, организовав официальную церемонию. Во время мероприятия президенты двух стран представили членов своих делегаций.

Переговоры президентов сначала прошли в узком составе в юрте — уникальном строении внутри государственного дворца. Во время беседы Путин пригласил Хурэлсуха на саммит БРИКС, который пройдет в Казани в октябре.