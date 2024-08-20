Путин отказался встретиться с Павлом Дуровым в Баку

Baza: Путину предлагали встречу с Павлом Дуровым в Баку, но он отказался

Президент Владимир Путин во время визита в Баку отказался встретиться с основателем Telegram Павлом Дуровым, тоже в это время находившимся в Азербайджане. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По информации издания, организовать встречу предложили чиновники из администрации президента, но Путин по неизвестной причине ответил отказом.

Президент России совершил государственный визит в страну 18–19 августа. Начался он с неформального ужина в резиденции Ильхама Алиева и его жены Мехрибан, а продолжился переговорами в узком составе. Кроме того, Путин подарил кафедральному собору Святых жен-мироносиц икону в честь праздника Преображения Господня.

Ранее основатель Telegram рассказал, что у него более 100 биологических детей.