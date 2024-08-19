Переговоры Путина и Алиева в узком составе начались в Баку

Переговоры Путина и Алиева в узком составе начались в резиденции «Загульба»

Переговоры в узком составе между президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым начались в резиденции «Загульба» в Баку. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента Юрий Ушаков, вице-премьер Алексей Оверчук и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Главы обоих государств напомнили, что отношения между странами развиваются на основе декларации о союзническом взаимодействии, подписанной в начале 2022 года, и ее положения успешно выполняются.

Путин отметил развитие Баку.

«Мы любим Баку. Красивый город и, что самое главное, развивается так, как многие другие крупные населенные пункты могли бы позавидовать», — заявил он.

Кроме того, российский президент выразил готовность помочь Азербайджану и Армении довести дело до подписания мирного договора.

Путин прилетел в Баку с государственным визитом накануне. Алиев и его жена Мехрибан встретили его неформальным ужином.