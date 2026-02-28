Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию вокруг Ирана

Президент России Владимир Путин 28 февраля провел совещание с членами Совета безопасности, на котором обсудили ситуацию вокруг Ирана. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС .

Совещание проходило в закрытом режиме. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что переговоры США с Ираном оказались лишь прикрытием перед атакой на страну. По его словам, «миротворец» показал свое лицо в очередной раз.

ЦАХАЛ утром 28 февраля объявил о превентивном ударе по Ирану. США подтвердили участие в операции, президент Дональд Трамп объяснил ее необходимость защитой американских граждан перед якобы ядерной и ракетной угрозой с иранской стороны.