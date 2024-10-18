Путин не приедет на саммит G20 в Бразилии

Россия направит на саммит G20 в Бразилии высокопоставленных представителей. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщило РИА «Новости» .

Он рассказал, что не поедет на мероприятие в ноябре, несмотря на дружбу с лидером страны Лулой да Силвой. Путин напомнил об ордере МУС на его «арест» и подчеркнул, что не хочет нарушать работу G20.

«Даже если исключить МУС, разговоры будут только об этом. Мы фактически сорвем работу „Двадцатки“. Зачем?» — отметил он.

Руководство Бразилии направило России официальное приглашение на саммит «Большой двадцатки», который пройдет в стране 18–19 ноября. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин обратился к бразильским властям и попросил их «арестовать» Путина.

Ранее Российский лидер приезжал с рабочим визитом в Монголию. Украинский МИД объявил ей демарш, так как руководство не стало исполнять ордер МУС.