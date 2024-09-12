Украина пригрозила Монголии за визит Путина

Власти Украины разочарованы тем, что Монголия приняла президента России Владимира Путина и не исполнила ордер Международного уголовного суда. Украинский МИД объявил ей демарш, сообщила пресс-служба министерства.

По вызову украинской стороны из Улан-Батора в Киев приехала гендиректор департамента Европы и Африки МИД Монголии Ганхуурай Баттунгалаг. На встрече с ней представители МИД Украины объявили Монголии демарш и предупредили, что страна учтет произошедшее при выстраивании двусторонних отношений.

«До монгольской стороны доведено глубокое разочарование Украины отказом Монголии как страной — подписантом Римского устава исполнить выданный Международным уголовным судом ордер на арест Путина во время его пребывания на территории страны», — сообщила пресс-служба.

Путин прибыл в Монголию 2 сентября, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 85-летия совместной победы над японцами на реке Халхин-Гол. Он провел переговоры с президентом Ухнагийн Хурэлсухом, встретился с премьер-министром и главой парламента страны.