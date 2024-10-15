Власти Бразилии призвали «арестовать» Путина на саммите G20

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин призвал власти Бразилии «арестовать» Владимира Путина, если он прибудет в страну для участия в саммите G20. В интервью агентству Reuters глава надзорного ведомства заявил, что российского лидера необходимо «привлечь к ответственности».

«В связи с информацией о том, что Путин может посетить саммит G20 в Бразилии, я хотел бы повторить, что бразильские власти как государство-участник Римского статута обязаны арестовать его», — отметил Костин.

Он выразил надежду на «арест» президента России. По мнению генпрокурора Украины, если этого не произойдет, Бразилия не подтвердит статус правового и демократичного государства.

В сентябре Владимир Путин посетил с рабочим визитом Монголию. Украинские власти «разочаровались» из-за того, что российского лидера «не арестовали».