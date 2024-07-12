Бразилия направит Путину приглашение на саммит G20

Бразилия в скором времени направит приглашения на саммит G20, в том числе России

Бразильские власти направят президенту России Владимиру Путину приглашение на саммит «Большой двадцатки». Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель управления по социальным коммуникациям МИД Бразилии Жоэл Соуза Пинту Сампайу.

«В ближайшие недели приглашения будут направлены всем главам государств-участников», — отметил он.

Предстоящая девятнадцатая встреча глав G20 пройдет 18-19 ноября 2024 года в Бразилии. Саммит станет первым для президента Аргентины Хавьера Милея.

В прошлом году переговоры «Большой двадцатки» прошли в Индии. Тогда Путин не присутствовал на встрече, российскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее политолог Юрий Светов предположил, что президент России и в этот раз вряд ли полетит в Бразилию на саммит G20. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что вопрос поездки Путина на встречу «Большой двадцатки» пока не рассматривали.