Путин назвал Россию главным экономическим партнером Белоруссии

Россия является главным экономическим партнером для Белоруссии. Об этом после встречи с президентом республики Александром Лукашенко заявил российский лидер Владимир Путин.

По его словам, на Россию приходится порядка 60% белорусского внешнеторгового оборота.

«По итогам 2024 года товарооборот прибавил около 6% и превысил 50 миллиардов долларов», — сказал Путин.

Российский президент отметил, что страны продолжат строить Союзное государство сообща, а также углублять взаимную интеграцию. Главы государств после переговоров подписали ряд документов о двустороннем сотрудничестве стран.

Путин также отмечал, что Россия и Белоруссия являются стратегическими партнерами, надежными союзниками и настоящими друзьями.

Также президенты Путин и Лукашенко обменялись грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности.