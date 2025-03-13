Путин назвал Россию главным экономическим партнером Белоруссии
Путин: Россия является главным экономическим партнером для Белоруссии
Россия является главным экономическим партнером для Белоруссии. Об этом после встречи с президентом республики Александром Лукашенко заявил российский лидер Владимир Путин.
По его словам, на Россию приходится порядка 60% белорусского внешнеторгового оборота.
«По итогам 2024 года товарооборот прибавил около 6% и превысил 50 миллиардов долларов», — сказал Путин.
Российский президент отметил, что страны продолжат строить Союзное государство сообща, а также углублять взаимную интеграцию. Главы государств после переговоров подписали ряд документов о двустороннем сотрудничестве стран.
Путин также отмечал, что Россия и Белоруссия являются стратегическими партнерами, надежными союзниками и настоящими друзьями.
Также президенты Путин и Лукашенко обменялись грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности.