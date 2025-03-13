Путин назвал самого надежного союзника России

Путин: Россия и Белоруссия — надежные союзники и друзья

Россия и Белоруссия являются надежными союзниками, стратегическими партнерами и настоящими друзьями. Об этом заявил президент Владимир Путин, его процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что страны продолжат при необходимости противодействовать НАТО, в том числе в военной сфере.

Путин также отметил, что у России и Белоруссии сложились общие позиции по большинству глобальных и региональных проблем.

Во время переговоров в Москве российский президент и белорусский лидер обменялись грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности в Союзном государстве.

В ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко Путин заявил, Россия и Белоруссия открывают новые направления взаимодействия, например, это коснется сферы авиастроения.Также есть перспективы для углубления партнерства в высокотехнологичных отраслях, добавил глава государства.