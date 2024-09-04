Россия смотрит в сторону Азии. Путин решительно настроился на развитие Дальнего Востока

Президент Владимир Путин не на словах, а на деле продемонстрировал вовлеченность в развитие Дальневосточного федерального округа, рассказал 360.ru политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо. Он отметил, что в рамках Восточного экономического форума обсуждались президентские инициативы по поддержке жителей Дальнего Востока и всестороннего развития бизнеса.

Российский лидер на полях ВЭФ провел встречи с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом и зампредом Китая Хань Чжэном.

«То, что глава государства лично вникает в детали этого форума, уже сделало его ведущей мировой площадкой, повысило его статус. Думаю, что в том числе и переговоры Путина с представителем КНР сегодня были посвящены не только возможным инвестициям Китая на Дальний Восток, но и в целом посвящены сотрудничеству наших государств в области торговли», — рассказал Мезюхо.

После введения беспрецедентных санкций в 2022 году Россия не допустила недостатка товаров внутри страны. Во многом это произошло благодаря переориентации на Восток, подчеркнул политолог.