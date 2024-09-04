Россия смотрит в сторону Азии. Путин решительно настроился на развитие Дальнего Востока
Политолог Мезюхо: Путин и зампред КНР обсудили сотрудничество в сфере торговли
Президент Владимир Путин не на словах, а на деле продемонстрировал вовлеченность в развитие Дальневосточного федерального округа, рассказал 360.ru политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо. Он отметил, что в рамках Восточного экономического форума обсуждались президентские инициативы по поддержке жителей Дальнего Востока и всестороннего развития бизнеса.
Российский лидер на полях ВЭФ провел встречи с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом и зампредом Китая Хань Чжэном.
«То, что глава государства лично вникает в детали этого форума, уже сделало его ведущей мировой площадкой, повысило его статус. Думаю, что в том числе и переговоры Путина с представителем КНР сегодня были посвящены не только возможным инвестициям Китая на Дальний Восток, но и в целом посвящены сотрудничеству наших государств в области торговли», — рассказал Мезюхо.
После введения беспрецедентных санкций в 2022 году Россия не допустила недостатка товаров внутри страны. Во многом это произошло благодаря переориентации на Восток, подчеркнул политолог.
В этом смысле, конечно, наши взаимоотношения с Китаем имеют первостепенное значение. Но я думаю, что не менее важными были и контакты с Малайзией как с государством ASEAN.
Иван Мезюхо
политолог
Сейчас Россия все больше смотрит в сторону Азии — это выражается не только в экономике, но и в гуманитарной сфере.
«Проблемы, которые сегодня озвучивались во время Восточного экономического форума, в частности, проблема недостатка электроэнергии дальневосточных субъектов Российской Федерации, будут взяты лично на контроль президента нашей страны. <…> Он, судя по сделанным сегодня комментариям, настроен на решительное продолжение работы по развитию этого важного для Российской Федерации региона», — резюмировал Мезюхо.
Во время беседы с Чжэном Путин сообщил о планах провести двусторонние переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. Диалог должен состояться на саммите БРИКС.