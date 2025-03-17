Путин и Трамп сами назначат дату своей встречи

Песков: Путин и Трамп сами примут решение о сроках своей встречи

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сами установят дату своей встречи. Ее подготовят, когда они договорятся об этом, заявил «Первому каналу» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Если президенты примут решение, то встреча будет, конечно, готовиться в те сроки, которые установят сами главы государств», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Он также подтвердил появившуюся в Сети информацию о предстоящем телефонном разговоре Путина и Трампа. По его словам, беседа состоится во второй половине дня во вторник, 18 марта.

Ранее Песков рассказал журналисту Павлу Зарубину, что главной темой переговоров станет урегулирование украинского конфликта. Сейчас стороны ведут подготовку к диалогу двух лидеров. Песков добавил, что такие переговоры могут согласовываться очень быстро. Полную повестку диалога он раскрывать не стал.

О готовящемся созвоне с Путиным в этот же день сообщил Трамп. Он рассказал, что американская сторона имеет хорошие шансы на урегулирование ситуации на Украине.