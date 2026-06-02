Путин и Лукашенко провели телефонный разговор о союзническом взаимодействии

«В ходе телефонного разговора Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего союзнического взаимодействия», — пояснили в администрации главы государства.

Ранее лидеры стран провели личную встречу на полях саммита ЕАЭС во Дворце независимости Казахстана. О чем именно говорили президенты — неизвестно.

В мае Россия и Белоруссия провели совместную тренировку ядерных сил. Путин и Лукашенко связались по видеосвязи. По словам российского лидера, ядерная триада стала гарантом суверенитета Союзного государства в условиях роста напряженности в мире.