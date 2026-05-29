Путин провел переговоры с Лукашенко на полях саммита ЕАЭС

Президент Владимир Путин отдельно встретился со своим белорусским коллегой на полях саммита ЕАЭС. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

На опубликованных кадрах видно, как два лидера сидят на диване и беседуют. Встреча проходит в Астане — во Дворце независимости Казахстана.

Ранее казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инициативы, предложенные Путиным. Глава республики выразил мнение, что они внесут существенный вклад в укрепление сотрудничества. Также он поблагодарил российского лидера за содержательную речь.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходило в расширенном составе. На мероприятии присутствовали делегации из стран-участниц, а также из государств-наблюдателей — Узбекистана, Кубы и Ирана.