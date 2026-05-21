Путин назвал ядерную триаду гарантом суверенитета Союзного государства

Рост напряженности в мире и новые угрозы сделали российскую ядерную триаду гарантом суверенитета Союзного государства. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин на совместной тренировке ядерных сил России и Белоруссии. Об этом сообщило БелТА .

Глава государства подчеркнул, что это первые подобные маневры по управлению стратегическим оружием и тактическими ядерными силами России и Белорусии, которые можно задействовать только в крайнем случае для обеспечения национальной безопасности двух государств.

«Учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Белорусии, обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержания ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне», — заявил Путин.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в режиме видеоконференции провели совместную тренировку ядерных сил в рамках маневров армий двух государств.

Белорусский лидер подчеркнул, что это оружие стоит на защите Союзного государства от Бреста до Владивостока.