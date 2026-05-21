Путин и Лукашенко начали тренировку ядерных сил по видеосвязи

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко дистанционно начали совместную тренировку ядерных сил. Об этом сообщило БелТА .

Главы государств связались по видеосвязи. Лукашенко подчеркнул, что подобные маневры совместно проводятся впервые.

«Но по элементам, <…> наши генеральные штабы, министры обороны проводят ее ежеквартально. Но без нас», — сказал президент Белоруссии.

Лукашенко добавил, что перспективу участия президентов в тренировке обсуждали еще зимой. Он согласился с Путиным в том, что обе страны никому не угрожают.

«Но у нас есть такое оружие, и мы готовы всячески защищать наше совместное Отечество от Бреста до Владивостока. Коль что-то есть в наших руках, мы должны уметь этим пользоваться», — добавил президент республики.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее анонсировал совместное мероприятие президентов на высшем уровне, не приведя подробностей.