Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба администрации турецкого лидера.

Стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Россией, глобальные и региональные вопросы.

«Эрдоган приветствовал заявление России Путина о возобновлении мирных переговоров в Стамбуле между Россией и Украиной и выразил готовность принять переговоры, которые приведут к прочному решению», — заявили в администрации турецкого лидера.

Эрдоган подчеркнул, что для достижения мира открылось окно возможностей, а прекращение огня создаст условия для мирных переговоров.

Путин ранее объявил о готовности России к прямым переговорам с украинской стороной в Стамбуле 15 мая. Зеленский ответил, что Украина ждет от России прекращения огня с 12 мая.