Зеленский отреагировал на инициативу России возобновить прямые переговоры

Зеленский: ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня с 12 мая

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от России подтверждения о прекращении огня. Об этом он написал в Telegram-канале .

«Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня — полное, длительное и надежное — начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться», — отметил украинский лидер.

Он счел это хорошим знаком, первым шагом к реальному финалу боевых действий. Зеленский добавил, что «русские наконец-то задумались об окончании войны».

Накануне главы четырех европейских государств приняли участие во встрече «коалиции желающих» в Киеве и вместе с Зеленским провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По итогам переговоров министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что киевские власти готовы к полному прекращению огня.