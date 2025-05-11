Эрдоган заявил о готовности организовать переговоры России и Украины

Турция готова внести любой необходимый вклад, в том числе по организации переговоров, для обеспечения прекращения огня на Украине. Об этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщило издание Hurriyet.
«Президент Эрдоган заявил, что наступил исторический переломный момент на пути к прекращению боевых действий между Украиной и Россией. Турция готова внести свой вклад, включая организацию переговоров», — подчеркнули в офисе главы турецкого государства.
Эрдоган добавил, что в деликатном процессе возобновлении переговоров важно продолжать сотрудничество с обеими сторонами конфликта.