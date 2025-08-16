Трамп заявил, что не заключил сделку на переговорах с Путиным

Во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп не смог найти полного понимания. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи.

«У нас была очень продуктивная встреча, мы обсудили многие вопросы, мы не смогли найти полного понимания, сделки пока нет», — сказал он.

Трамп отметил, что ему с Путиным удалось согласовать «многие пункты» по украинскому кризису, но по ряду все еще нет договоренностей. Также он добавил, что знает команду российского лидера, отметив ее «популярность, как у босса».

В ходе пресс-конференции Путин заявил, что Россия искренне заинтересована в том, чтобы завершить украинский конфликт. По его словам, одной из центральных тем переговоров с Трампом стал этот вопрос.