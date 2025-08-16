Самая низкая точка. Путин оценил отношения России с США

За последние четыре года отношения между Россией и США опустились до самой низшей точки. Президент Владимир Путин заявил об этом на пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.

Российско-американские встречи на высшем уровне не проводились свыше четырех лет. Путин назвал это большим сроком.

«Минувший период был очень непростым для двусторонних отношений и, скажем прямо, они скатились до самой низкой точки со времен холодной войны», — сказал президент.

По мнению Путина, эта напряженность не идет на пользу ни России и США, ни миру в целом. Рано или поздно пришлось бы исправлять ситуацию, личная встреча президентов назрела. При ее подготовке проделана кропотливая работа. Президент сообщил, что установил с Трампом очень хорошие прямые контакты.

В прошлом Россия и США уничтожали общих врагов, напомнил он. Путин выразил надежду на то, что в политической сфере страны смогут перешагнуть «из вчера в завтра».