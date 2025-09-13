Пушков высмеял Стубба, бросившего жену ради «недовольного» Зеленского

Президенту Финляндии Александру Стуббу посоветовали вернуться к супруге после его слов о том, что он на этой неделе больше времени провел не с ней, а с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом написал в своем Telegram-канале сенатор Совфеда России Алексей Пушков.

«Насколько можно судить, это мало на что влияет: Зеленский по-прежнему недоволен. Стуббу можно посоветовать вернуться к жене», — заявил он.

На этой неделе Стубб прибыл в Киев. Финский лидер признался, что сначала он был вместе с Зеленским в Дании. Кроме того, они еще и вместе на нее прилетели из Парижа, где участвовали в собрании «коалиции желающих».

Ранее Пушков высказался об убийстве в США консервативного активиста Чарли Кирка. Он назвал покушение посланием всем заметным фигурам в общественно-политической жизни Америки, которые придерживаются таких же взглядов и не боятся их озвучивать.