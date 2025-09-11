Пушков назвал убийство Чарли Кирка посланием всем заметным фигурам в США

Покушение на политика и активиста Чарли Кирка является посланием всем ярким представителям американской общественной и политической жизни. Об этом написал в своем Telegram-канале сенатор Совфеда России Алексей Пушков.

По словам политика, убийство основателя организации Turning Point, выступавшего в университете в штате Юта, напоминает покушение на президента США Дональда Трампа.

«Это явное послание всем заметным фигурам американской общественной и политической жизни, придерживающимся схожих взглядов и не боящимся нести их в массы», — отметил Пушков.

Сенатор не исключил, что главным адресатом предупреждения является сам Трамп.

Гибель активиста Чарли Кирка вызвала широкий резонанс. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал администрацию президента США осознать, что они поддерживают убийц, помогая Украине.