Стубб пожаловался на потраченное время на Зеленского в ущерб жене

Приехавший в Киев президент Финляндии Александр Стубб пожаловался, что на прошлой неделе больше времени провел с украинским лидером Владимиром Зеленским, чем с собственной женой. Как сообщил сайт Yle , такое заявление глава европейской страны сделал в ходе совместной пресс-конференции.

По данным издания, лидеры двух стран обсудили проекты безопасности, инвестиции в инфраструктуру и гарантии безопасности для Украины.

«Мне кажется, что на прошлой неделе я провел с вами больше времени, чем с собственной женой», — обратился Стубб к Зеленскому перед началом пресс-конференции.

При этом он уточнил, что его супруга Сюзанна Иннес-Стубб приехала в Киев еще раньше него для участия в ежегодной конференции Елены Зеленской.

В конце августа президент Финляндии отмечал, что для склонения России к переговорам необходимо ввести санкции против ее основных торговых партнеров, к числу которых он отнес восточные страны. Стубб подчеркнул, что рассчитывает на помощь в решении этого вопроса президента США Дональда Трампа.