Пиар-поездка европейских политиков в Сирию не удалась, заявил сенатор Алексей Пушков. Он опубликовал в своем Telegram-канале официальный снимок со стертой главой МИД Германии Анналеной Бербок.

Пушков показал снимок новостного канала Almharar с переговоров лидера сирийской администрации Ахмеда Аш-Шараа, министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро и его немецкой коллеги. Изображение Бербок на фото размыто.

Сенатор заявил, что поездка получилась нелепой: не принесла никакого результата. Самонадеянная Бербок, по его мнению, летела в Дамаск ради пиара, рассчитывая опередить Россию с Китаем и принести в Сирию либеральные идеи, демократию, права женщин. В итоге все СМИ обсудили ее неуместный наряд и отказ в рукопожатии.

Бербок после переговоров заявила, что не ожидала обычного приветствия. На переговорах с Аш-Шараа она выступила за расширение прав сирийских женщин.