Сегодня 23:44 Публичная пощечина? Почему визит Бербок в Сирию назвали позором 0 0 0 Фото: Unsplash Мир

Германия

Сирия

Внезапный визит европейской делегации в Сирию подошел к концу. Однако политические итоги не так заинтересовали публику, как прием дорогих гостей. Лидер новой администрации Сирии Ахмед Аш-Шараа отказался пожать руку министру иностранных дел Германии Анналене Бербок. В том, почему так произошло, разобрался 360.ru.

Визит Бербок в Сирию Бербок прилетела в Дамаск с Кипра на военно-транспортном самолете Airbus A400M. Кадры встречи немецкой делегации из аэропорта разлетелись по интернету. Увидевшие министра представители Сирии приложили ладонь к груди, дав понять, что не намерены пожимать женщине руку. Все повторилось на переговорах. Аш-Шараа подошел к гостям, но подал руку только министру иностранных дел Франции Жану-Ноэлю Барро, который прибыл из Ливана. С Бербок он ограничился кивком и прикладыванием ладони к груди.

Позднее Бербок заявила журналистам, что ждала от сирийских властей нечто подобное. Однако такое поведение ее все равно не устроило. «Как только я прибыла, мне было понятно, что здесь, очевидно, не будет обычных рукопожатий. <…> Сейчас нам нужен политический диалог, включающий все этнические и религиозные группы, включая всех людей, особенно женщин в этой стране», — заявила министр. Бербок и Барро стали первыми министрами иностранных дел стран ЕС, побывавшими в Сирии после отставки экс-президента Башара Асада. Но основные темы визита отошли на второй план. На переговорах с Аш-Шараа глава МИД Германии назвала соблюдение прав женщин показателем свободы общества и дала понять, что Европа не станет спонсором новых исламистских структур. Реакция общественности К власти в Сирии пришли радикалы, напомнил 360.ru военный корреспондент Александр Харченко. Бербок знала об этом, но прилетела с непокрытой головой. По его мнению, министр сама проявила неуважение к принимающей стороне, а Аш-Шараа показал ей, кто в доме хозяин. «Если вы возьмете аккаунты сторонников пришедшей новой власти, они радикалы. И они на своих видеостримах, например, когда выходят на улицы, стараются, чтобы женщины даже не попадали на кадры. То есть не то что за руку здороваться», — сказал он.

Немецкий политолог, бывший глава Фонда науки и политики Фолькер Пертес счел отказ в рукопожатии плохим знаком. Он выразил надежду на то, что в новой Сирии пересмотрят правила. «Это нехорошо, даже если мы знаем это по другим странам, где у власти находятся крайне консервативные исламские мужчины: например, в Иране, а до некоторого времени назад и в Саудовской Аравии», — сказал он. Некоторые политики увидели в произошедшем нечто большее, чем несоблюдение светского протокола. Член бундестага Севим Дагделен заявила, что Аш-Шараа унизил Бербок.

Министр иностранных дел Бербок от «Зеленых» до сих пор смеется над собственным унижением в Сирии. <…> Черный день для немецкой внешней политики и в то же время ужасное поощрение для исламистов в Германии. Севим Дагделен Член бундестага

Несмотря на это, правящие элиты в Германии сочли этот визит успешным. Немецкий политолог Александр Рар заявил, что именно так итоги поездки презентовала местная пресса. «Все немецкие СМИ считают, что она очень правильно там отвоевала „либеральные ценности“, строго говорила с исламистами», — сказал он. Сирийское правительство заинтересовано в сотрудничестве, уверены в Германии. Рар заявил, что оно не откажется от европейских вливаний.