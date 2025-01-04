Внезапный визит Бербок в Сирию объяснили конкуренцией с Россией

Tagesschau: Бербок внезапно отправилась в Сирию, чтобы она не досталась РФ и КНР

Министрам иностранных дел Германии и Франции пришлось поехать в Сирию на переговоры с новой властью из опасений, что Россия и Китай опередят их. Об этом сообщил в колонке для Tagesschau журналист Габор Халаз.

По его мнению, после смены власти в Сирии глава МИД ФРГ Анналена Бербо могла бы облегчить себе задачу и заявить, что не станет контактировать с новым правительством, ведь оно имело отношение к Аль-Каиде *, правящая группировка вошла в террористический список ООН. Однако министр решила выстроить диалог с бывшими повстанцами, заинтересованными в Европе из-за инвестиций и признания.

«Но неужели лучше было бы не говорить? Нет! Потому что какой бы маленькой ни была надежда, она есть. И если Германия или ЕС сейчас закроют двери, придут другие. Россия и Китай не боятся контакта», — сказал автор статьи.

Бербок приехала в Сирию в сопровождении министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро. Встретившие гостей чиновники отказались пожать ей руку.

*«Аль-Каида» — запрещенная в России террористическая группировка.