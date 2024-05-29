Пушков указал на провал Зеленского

Лидеры ряда стран отказались посещать саммит по Украине в Швейцарии. Это значит, что замысел президента республики Владимира Зеленского провалился. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале .

На мероприятие пригласили 160 стран. Саммит задумывался как «глобальный». Но, по последним данным, на встречу приедут всего около 70 стран, при этом большинство отправит наблюдателей невысокого ранга. На саммите не будет ни президента США Джо Байдена, ни лидера КНР Си Цзиньпина. Не приедет и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

«Затея с принятием общей платформы по решению кризиса <…> в Швейцарии принята не будет. С точки зрения изначального замысла — собрать руководителей 160 ведущих и значимых стран мира — это уже фиаско», — высказался сенатор.

По его словам, больше половины приглашенных на саммит не разделяют позицию Запада по решению конфликта на Украине, а сам саммит считают бессмысленным.

Зеленский осудил вероятное отсутствие Байдена на мероприятии в Швейцарии. Он назвал позицию США слабой.