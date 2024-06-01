«Пушка выстрелила». США оказались на пороге гражданской войны

Политолог Дробницкий: в США могут «убрать» Трампа и Байдена, чтобы спасти страну

Бывшего американского лидера Дональда Трампа признали виновным по делу о фальсификации документов, связанных с выплатами порноактрисе за молчание. Официально приговор огласят 11 июля. Громкий скандал разразился перед президентскими выборами в США. Политолог и американист Дмитрий Дробницкий в интервью 360.ru рассказал о нескольких вариантах развития событий в стране.

Кто окажется у власти?

После вынесения приговора избиратели и элитные группировки начнут разбираться со своими настроениями. В сложившейся ситуации, отметил политолог, возможны разные варианты.

«Конечно, группировка, которая все-таки решила: „Давайте мы Трампа осудим, а потом посмотрим, что будет“, рассчитывала, что рейтинги сразу упадут», — поделился Дробницкий.

Однако не все так однозначно. Кроме того, некоторые демократы могут предложить «убрать» и Трампа, и Байдена для спасения страны. Эти настроения уже прослеживались накануне вердикта в зарубежных СМИ, отметил Дробницкий.

«Может возникнуть дополнительный импульс: „Давайте уберем обоих“ и ставим спасителя республики. Приведет его, скорее всего, [44-й президент США Барак] Обама», — добавил политолог.

«Пушка выстрелила»

По словам Дробницкого, реальная борьба за власть в Соединенных Штатах началась, как только присяжные по делу Трампа сказали «виновен».