«Пушка выстрелила». США оказались на пороге гражданской войны
Политолог Дробницкий: в США могут «убрать» Трампа и Байдена, чтобы спасти страну
Бывшего американского лидера Дональда Трампа признали виновным по делу о фальсификации документов, связанных с выплатами порноактрисе за молчание. Официально приговор огласят 11 июля. Громкий скандал разразился перед президентскими выборами в США. Политолог и американист Дмитрий Дробницкий в интервью 360.ru рассказал о нескольких вариантах развития событий в стране.
Кто окажется у власти?
После вынесения приговора избиратели и элитные группировки начнут разбираться со своими настроениями. В сложившейся ситуации, отметил политолог, возможны разные варианты.
«Конечно, группировка, которая все-таки решила: „Давайте мы Трампа осудим, а потом посмотрим, что будет“, рассчитывала, что рейтинги сразу упадут», — поделился Дробницкий.
Однако не все так однозначно. Кроме того, некоторые демократы могут предложить «убрать» и Трампа, и Байдена для спасения страны. Эти настроения уже прослеживались накануне вердикта в зарубежных СМИ, отметил Дробницкий.
«Может возникнуть дополнительный импульс: „Давайте уберем обоих“ и ставим спасителя республики. Приведет его, скорее всего, [44-й президент США Барак] Обама», — добавил политолог.
«Пушка выстрелила»
По словам Дробницкого, реальная борьба за власть в Соединенных Штатах началась, как только присяжные по делу Трампа сказали «виновен».
Надо понимать, что чем бы дело ни закончилось, как бы ни развивались события летом 2024 года, все идет туда, куда идет — к гражданской войне. В США сделан еще один шаг. Пушка выстрелила.
Дмитрий Дробницкий
Дональд Трамп рискует стать первым в истории экс-президентом США, осужденным по уголовному делу. Сам политик утверждает, что невиновен в преступлении и назвал вердикт присяжных «позорным».