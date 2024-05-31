Решение жюри присяжных признать лидера республиканцев Дональда Трампа ответственным за подлог финансовых документов подтвердило принцип равенства перед законами США для всех граждан страны. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден.

«Был подтвержден американский принцип, согласно которому никто не стоит выше закона», — подчеркнул президент.

Так же он назвал безрассудными, опасными и безответственными заявления тех, кто называет дело Трампа сфабрикованными.

Ранее суд присяжных в Нью-Йорке признал Трампа виновным по уголовному делу о фальсификации деловой документации в связи с выплатой компанией Trump Organization денег порноактрисе Сторми Дэниэлс. Сам политик утверждает, что невиновен в преступлении и назвал вердикт присяжных «позорным».