Предвыборный цирк. Главные вопросы о деле против Трампа и его будущем

Дональда Трампа собираются признать виновным в первом из обвинительных дел. Однако как бы ни решили наказать «козырного» бизнесмена, его уже невозможно снять с президентских выборов в США. Флер опального политика только добавит популярности.

Дело против Трампа

Дональд Трамп рискует стать первым в истории экс-президентом США, осужденным по уголовному делу. Суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным в фальсификации деловой документации о выплатах порноактрисе Сторми Дэниэлс. Официально приговор огласят 11 июля.

Политик назвал решение жюри присяжных позорным, а судью, ведущего процесс, — коррумпированным. Того же мнения придерживается сторонник Трампа, снявший свою кандидатуру с выборов в его пользу, предприниматель Вивек Рамасвами. В соцсети он напомнил, что прокурор обещал «прижать Трампа к стенке».

Бывший американский лидер заявил, что он совершенно невиновен и намерен бороться до конца. Он наверняка обжалует приговор. Эксперты уверены, что экс-президента не посадят в тюрьму, так как это первое преступление на его счету.