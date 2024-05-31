Предвыборный цирк. Главные вопросы о деле против Трампа и его будущем
Аналитик Станкевич: закон США позволит Трампу управлять страной даже из тюрьмы
Дональда Трампа собираются признать виновным в первом из обвинительных дел. Однако как бы ни решили наказать «козырного» бизнесмена, его уже невозможно снять с президентских выборов в США. Флер опального политика только добавит популярности.
Дело против Трампа
Дональд Трамп рискует стать первым в истории экс-президентом США, осужденным по уголовному делу. Суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным в фальсификации деловой документации о выплатах порноактрисе Сторми Дэниэлс. Официально приговор огласят 11 июля.
Политик назвал решение жюри присяжных позорным, а судью, ведущего процесс, — коррумпированным. Того же мнения придерживается сторонник Трампа, снявший свою кандидатуру с выборов в его пользу, предприниматель Вивек Рамасвами. В соцсети он напомнил, что прокурор обещал «прижать Трампа к стенке».
Бывший американский лидер заявил, что он совершенно невиновен и намерен бороться до конца. Он наверняка обжалует приговор. Эксперты уверены, что экс-президента не посадят в тюрьму, так как это первое преступление на его счету.
Чем закончится отвод Трампа?
Попытка задавить ярого кандидата от республиканцев перед президентскими выборами может привести американцев к гражданскому мятежу, предположил в разговоре с 360.ru председатель коллегии Центр исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин.
Мы уже видели, как после победы нынешнего президента США Джо Байдена пошел слух, что избирательная компания была нечиста и результаты демократов сфальсифицировали. Это привело к достаточно ярким гражданским последствиям, вплоть до попытки захвата Капитолия.
Юрий Самонкин
Если демократы устроят очередной фарс из президентских выборов и попытаются оставить свой истеблишмент в администрации США на неопределенный срок, это приведет к новым массовым протестам, заверил политолог. В нынешних экономических условиях и учетом внешнеполитической ситуации опасна любая попытка гражданского раскола.
Уберут ли Трампа из президентской гонки?
Несмотря на приговор суда, говорить о поражении Трампа рано. Сколько бы на него ни вешали собак, он все равно остается таким главным фаворитом в президентской гонке, напомнил политолог. К тому же его избирательная кампания выглядит наиболее конструктивно, в отличие от того, что предлагают другие кандидаты.
Президентская избирательная компания в Соединенных Штатах больше напоминает политическое ток-шоу, где в ход, помимо дебатов, идут различного рода расследования, заказные статьи, подбрасывание компроматов и так далее. Все это похоже на цирк. Безусловно, страшно, кто будет новым президентом Америки.
Юрий Самонкин
Фигура Трампа более-менее удобна, отметил Самонкин. Миллиардер уже был президентом и, несмотря на некоторые чудачества, с ним удавалось находить точки соприкосновения.
Сейчас потопить его вряд ли получится, потому что он официально его зарегистрировали в качестве кандидата.
Посадят ли Трампа в тюрьму?
Скорее всего, Трамп найдет, чем ответить своим преследователям и сможет выйти сухим из воды, предположил политолог. Вся эта истерия с приговорами и судебными решениями лишь показала слабость самих демократов и тот факт, что они не способны на честную политическую конкуренцию.
Рейтинг действующего президента находится на самом низком уровне за всю историю США. Война компроматами показывает, что у Байдена есть свои скелеты в шкафу, которые он не хочет открывать. И все неудачи вешает на Трампа. Причем последний выглядит даже неким мучеником.
Юрий Самонкин
Преследование со стороны демократов только еще больше поднимет рейтинг и усиливает влияние Трампа, подчеркнул собеседник 360.ru. Поэтому нельзя однозначно сказать, действительно ли противнику Байдена грозит тюрьма. Возможно, у республиканцев есть какие-то свои козыри в рукаве, которые они могут использовать.
Помешает ли приговор Трампу?
Трамп наверняка подаст апелляцию — его юристы уже готовят необходимые бумаги. Так что не стоит думать, будто судебный процесс завершился, добавил политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.
Никакой необходимости Трампу выходить из предвыборной гонки нет. Даже после того, как приговор огласят, назначат не условный срок или штраф, а самое серьезное наказание, предусмотренное статьей, — четыре года тюрьмы, — он все равно может продолжать избирательную кампанию.
Сергей Станкевич
В американском законодательстве нет прямого запрета управлять страной избранному президенту будучи в заключении, уточнил аналитик. В этом случае, скорее всего, направят запрос в Верховный суд Соединенных Штатов, который выполняет функции и Конституционного суда. Но формальных оснований отстранять Трампа в случае победы, нет.