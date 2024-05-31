Обвинительный приговор Трампу навредит Байдену
Politico: обвинительный приговор Трампу опасен для Байдена
Обвинительный приговор бывшему американскому президенту Дональду Трампу не станет однозначной победой для действующего лидера США Джо Байдена. Как сообщила газета Politico, дело может привлечь внимание к его сыну Хантеру Байдену.
«Команда Байдена теперь переживает трудный период», — отметили журналисты.
Через пару дней после окончания суда над Дональдом Трампом, сын Байдена тоже окажется на слушании. Молодого человека обвиняют в незаконном хранении оружия.
«Это даст республиканцам возможность пойти в наступление», — уверены авторы публикации.
Суд присяжных в Нью-Йорке ранее признал Трампа виновным по уголовному делу о фальсификации деловой документации в связи с выплатой порноактрисе. Сам политик уверяет, что невиновен в преступлении и считает вердикт «позорным».
Соратник Трампа пригрозил плохими последствиями из-за решения присяжных. Но политик может обжаловать вердикт, также это не мешает ему баллотироваться на выборы президента. Белый дом сдержанно отреагировал на обвинение Трампа.