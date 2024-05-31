Обвинительный приговор Трампу навредит Байдену

Politico: обвинительный приговор Трампу опасен для Байдена

Jefferson Siegel/Keystone Press Agency
Фото: Jefferson Siegel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Обвинительный приговор бывшему американскому президенту Дональду Трампу не станет однозначной победой для действующего лидера США Джо Байдена. Как сообщила газета Politico, дело может привлечь внимание к его сыну Хантеру Байдену.

«Команда Байдена теперь переживает трудный период», — отметили журналисты.

Через пару дней после окончания суда над Дональдом Трампом, сын Байдена тоже окажется на слушании. Молодого человека обвиняют в незаконном хранении оружия.

«Это даст республиканцам возможность пойти в наступление», — уверены авторы публикации.

Суд присяжных в Нью-Йорке ранее признал Трампа виновным по уголовному делу о фальсификации деловой документации в связи с выплатой порноактрисе. Сам политик уверяет, что невиновен в преступлении и считает вердикт «позорным».

Соратник Трампа пригрозил плохими последствиями из-за решения присяжных. Но политик может обжаловать вердикт, также это не мешает ему баллотироваться на выборы президента. Белый дом сдержанно отреагировал на обвинение Трампа.

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