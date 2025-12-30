Провокация Украины в отношении Путина возмутила власти ОАЭ

Власти ОАЭ поддержали Россию после атаки украинских беспилотников на резиденцию президента в Новгородской области. Они назвали нападение гнусным и дестабилизирующим, сообщила пресс-служба МИД страны.

«Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили попытку нападения на резиденцию Владимира Путина, президента Российской Федерации, выразив осуждение этого гнусного нападения и угрозы, которую оно представляет для безопасности и стабильности», — заявило министерство.

МИД ОАЭ выразил солидарность с президентом России. Арабское государство поддержало российский народ и выступило против всех форм насилия.

Силы ПВО отразили атаку на резиденцию в Новгородской области в ночь с 28 на 29 декабря. Военные засекли более 90 беспилотников. Попытку нападения осудили в США.