Россия после атаки дронов на резиденцию президента Владимира Путина даст не дипломатический ответ. Об этом заявила в эфире «Соловьев LIVE» официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Ответы будут не дипломатическими. На это пусть они не надеются. <…> И за эти преступления киевский режим ответит», — сказала она.

По мнению дипломата, своими действиями киевский режим во главе в Владимиром Зеленский показал, что для него не существует никаких ограничений. При этом все действия происходили под аплодисменты стран Запада, давших индульгенцию на теракты.

Захарова напомнила, что террористические акты со стороны ВСУ начались задолго до спецоперации. До сих пор от украинских беспилотников гибнут мирные россияне, в том числе женщины и дети. Она подчеркнула, что решимость России и уверенность в своих действиях остается нерушимой.

В Минобороны сообщили, что украинские БПЛА атаковали резиденцию в Новгородской области. Они совершили налет с нескольких направлений. Российские ПВО ликвидировали 91 дрон.