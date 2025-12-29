Трамп признался, что узнал от Путина об атаке ВСУ на его резиденцию

Президент США Дональд Трамп осудил атаку ВСУ на резиденцию российского лидера Владимира Путина, заявив, что это никуда не годится. Об этом он сказал журналистам перед встречей с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в резиденции Мар-а-Лаго.

Американский лидер уточнил, что услышал об атаке ВСУ по президентской резиденции только утром и ему это не понравилось. По его словам, о нападении ему рассказал Путин.

«Я очень разозлился из-за этого. Это никуда не годится. Не забывайте, знаете ли, о Tomahawk. Я остановил [поставки] Tomahawk», — сказал Трамп.

Глава Белого дома добавил, что он не хотел подобного развития событий. Сейчас непростое время, неподходящее для таких действий. По словам Трампа, одно дело, когда представители киевского режима ведут себя оскорбительно, но совсем другое — нападать на резиденцию Путина.

Ранее французский политик Флориан Филиппо раскрыл истинные цели главы киевского режима Владимира Зеленского, санкционировавшего атаку ВСУ на резиденцию Путина.