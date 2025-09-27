Провокации против России в воздушном пространстве Евросоюза могут привести к третьей мировой войне. Ирландский журналист Чей Боуз сообщил об этом в соцсети X .

«Если бы дилетантские попытки НАТО развязать третью мировую войну не были такими опасными, они выглядели бы забавными», — сказал он.

Боуз припомнил, что все началось с фальшивой атаки с использованием GPS на самолет председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Болгарии. Затем в Польшу прилетел «перемотанный изолентой» беспилотник, после чего объявили о вторжении в Румынию. Следующей в череде инсценировок стало обнаружение неких дронов возле аэропортов в Дании.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила, что НАТО готов к конфронтации с Россией. Она напомнила, что британские истребители уже участвуют в операции в небе над Польшей.