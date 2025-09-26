Захарова: Европа как никогда близка к началу третьей мировой войны

Украина готовит инсценировку атак на Румынию и Польшу, чтобы обвинить Россию и спровоцировать эскалацию конфликта с НАТО. Об этом заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Никогда в современности Европа не была столь близко к началу третьей мировой войны», — написала она.

Дипломат отметила, что ряд венгерских СМИ сообщили о предполагаемых планах украинских властей по организации провокаций на территории Румынии и Польши. Для этого используют инсценировку атак с последующим обвинением России — это станет формальным поводом для эскалации конфликта между РФ и НАТО.

Планом предусмотрено использование отремонтированных российских беспилотников, которые направят на стратегические объекты альянса. Также на один из украинских полигонов уже завезли соответствующие дроны, отремонтированные на предприятии Львова.

Возможной причиной подобных действий Захарова назвала тяжелое положение ВСУ на фронте. Дипломат отметила, что в случае реализации этих планов может произойти прямое военное столкновение между ядерными державами.

Президент США Дональд Трамп ранее пообещал защитить Польшу и страны Балтии в случае обострения конфликта с Россией.