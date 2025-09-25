В четырех датских городах заметили неизвестные дроны
В датских городах Ольборг, Эсбьерг, Сеннерборг и Войенсе засекли дроны
В четырех городах Дании ночью заметили неизвестные беспилотники. Об этом сообщила полиция региона Южная Ютландия в соцсети X.
Дроны зафиксировали недалеко от аэропорта Ольборга, а также в Эсбьерге, Сеннерборге и Войенсе. БПЛА проявляли активность с 22:00 до 02:00. Сбить беспилотники не смогли.
«Дроны летели со светом и были замечены с земли, но пока неясно, о каком типе беспилотников идет речь», — заявили полицейские.
Сейчас правоохранители не могут сказать, кто ответственен за дроны и какие у них были мотивы.
Для местных жителей они не были опасны. Несмотря на это, работу некоторых аэропортов в стране приостановили. Уже утром все воздушные гавани открыли и сняли ограничения.
В Дании неоднократно вводили запрет на полеты в ряде аэропортов. Ранее неизвестные беспилотники обнаружили в Копенгагене.