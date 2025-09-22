В Британии заявили о готовности НАТО к прямой конфронтации с Россией

НАТО готов к прямой конфронтации с Россией из-за якобы произошедших нарушений воздушного пространства стран Запада. Об этом на заседании Собвеза ОНН заявила глава МИД Великобритании Иветт Купер.

«Они открывают путь к прямой вооруженной конфронтации между НАТО и Россией. <…> Если нам понадобится противостоять самолетам, которые действуют в воздушном пространстве НАТО без разрешения, мы это сделаем», — сказала она.

По словам британского министра, у объединенной мощи НАТО нет конкурентов. Также Купер заявила о непоколебимой решимости альянса защищать мир и безопасность в Европе.

Она напомнила, что британские истребители участвуют в операции НАТО «Восточный страж» по патрулированию неба над Польшей.

В понедельник, 22 сентября, состоялось экстренное заседание Совбеза ООН по запросу Эстонии из-за якобы грубого нарушения воздушного пространства страны российскими истребителями.