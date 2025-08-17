Протестующие забросали петардами здание горадминистрации в Сербии

В Сербии продолжаются беспорядки. Протестующие забросали петардами здание горадминистрации и офис правящей партии в Валево, сообщило РИА «Новости» .

Недовольные жестким подавлением предыдущих протестов сербы забросали фаерами и петардами офис городской администрации. Полицейские оттеснили протестующих.

Офис Сербской прогрессивной партии атаковали петардами и камнями, побив окна и спровоцировав пожар. Спасатели потушили огонь.

Демонстранты вышли на улицы Нови-Сада, Лесковаца, Вране. В муниципалитете Нови-Београд в составе Белграда полиция применила слезоточивый газ.

Ранее протестующая оппозиция перекрывала дороги в Белграде и пыталась заживо сжечь сторонников правящей партии в Нови-Саде. В ночь на 14 августа пострадали более 60 человек.