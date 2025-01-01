Протестующие накрыли новогодний стол в центре Тбилиси

Грузинская оппозиция встречает Новый год, накрыв большой праздничный стол на проспекте Руставели перед парламентом страны. В торжеству присоединилась экс-президент Саломе Зурабишвили, сообщило РИА «Новости».

Протестующие расставили столы с угощениями с площади Свободы до гостиницы Марриот. Еду и напитки они принесли с собой. Новогодний стол символично украсили в цвета флага Грузии, белый и красный.

Во время акции Зурабишвили, чьи полномочия истекли 29 декабря, планирует выступить с заявлением. Сейчас на площади собрались несколько тысяч человек.

Протесты в Грузии начались после того, как 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке обсуждения вопроса о начале переговоров о вступлении страны в Евросоюз до 2028 года.

Новый виток протестной активности активизировался после выборов президента Грузии, которые прошли 14 декабря. В последнее время митингующие перестали бросать бутылки в здание парламента, а силовики не используют против них водометы и слезоточивый газ.