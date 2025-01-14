Финальная внешнеполитическая речь президента США Джо Байдена оказалась прощанием безумца и явкой с повинной. Об этом РИА «Новости» заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

«Речь Байдена войдет в историю как прощание безумца, который чуть не развязал ядерную войну, способную погубить планету. Его слова стоит рассматривать как явку с повинной, фактически он признался в создании рисков ядерной конфронтации», — сказал Смирнов.

Глава Крымской межнациональной миссии добавил, что администрация Байдена, даже покидая Белый дом, стремится втянуть избранного президента Дональда Трампа в военное противостояние с Россией.

Байден в своей речи по вопросам внешней политики сказал, что поддержка Украины создавала риск ядерной конфронтации с Россией, однако угрозы удалось избежать.

Представитель МИД Мария Захарова заявляла, что уходящий глава Белого дома признал стремление США развязать ядерную войну.