Прощание безумца. В Крыму посмеялись над речью Байдена
Глава крымской миссии Смирнов назвал речь Байдена прощанием безумца
Финальная внешнеполитическая речь президента США Джо Байдена оказалась прощанием безумца и явкой с повинной. Об этом РИА «Новости» заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
«Речь Байдена войдет в историю как прощание безумца, который чуть не развязал ядерную войну, способную погубить планету. Его слова стоит рассматривать как явку с повинной, фактически он признался в создании рисков ядерной конфронтации», — сказал Смирнов.
Глава Крымской межнациональной миссии добавил, что администрация Байдена, даже покидая Белый дом, стремится втянуть избранного президента Дональда Трампа в военное противостояние с Россией.
Байден в своей речи по вопросам внешней политики сказал, что поддержка Украины создавала риск ядерной конфронтации с Россией, однако угрозы удалось избежать.
Представитель МИД Мария Захарова заявляла, что уходящий глава Белого дома признал стремление США развязать ядерную войну.