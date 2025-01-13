Байден признал создание риска ядерной конфронтации с Россией из-за Украины

Действующий президент США Джо Байден заявил, что поддержка Украины создавала риск развязывания ядерной конфронтации с Россией, но этого удалось избежать. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Американский лидер заявил об этом в своей финальной речи по вопросам внешней политики в госдепартаменте.

«У меня было две задачи: объединить мир в защите Украины и избежать войны между двумя ядерными державами. Мы справились с обеими», — заявил Байден.

По его словам, Украина осталась свободной и независимой страной, имеющей потенциал «для светлого будущего», который сможет защитить уже следующая администрация.

До этого Байден провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, но детали беседы не разглашались.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация Байдена оставляет хорошее внешнеполитическое наследие, так как их страна не находится в состоянии войны с другими государствами.