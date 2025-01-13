«Подталкивали мир к пропасти». Захарова ответила на признание Байдена о риске ядерной войны

Захарова: Байден признал, что США толкали мир к ядерной войне и клеветали на РФ

Действующий президент США Джо Байден признал в своей прощальной речи, что его администрация поддержкой Украины подталкивала мир к ядерному конфликту. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сегодняшнее заявление Байдена — признание в осознанно совершенной провокации. Знала байденовская администрация, что подталкивает мир к пропасти, и все равно разжигала конфликт», — написала дипломат.

Захарова добавила, что с этого момента всех, кто на Западе обвинял Россию в «бряцании ядерным орудием» и «ядерной дестабилизации», можно называть лгунами и распространителями фейков.

До этого Байден в своей финальной внешнеполитической речи заявил, что смог выполнить две задачи — объединить мир в защите Украины и избежать конфликта между двумя ядерными державами.

Ранее Захарова прокомментировала злословие в украинских СМИ, обсуждающих новость о коме российского режиссера Тиграна Кеосаяна.