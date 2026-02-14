Прокуратура Армении запретила Католикосу Гарегину II покидать страну

Прокуратура Армении инициировала уголовное преследование в отношении Католикоса всех армян Гарегина II и запретила ему выезд из страны. Об этом заявил адвокат Ара Зограбян в Facebook*.

По словам правозащитника, дело связано с обвинением в воспрепятствовании исполнению судебного акта по делу бывшего епископа Армана Сарояна, лишенного сана.

«Выезд Святейшего Патриарха из Армении был запрещен, что является попыткой сорвать епископский собор, который должен состояться в Австрии», — сказал Зограбян.

Он назвал действия властей исторически позорным шагом.

В октябре 2025 года в Армении задержали шестерых представителей Армянской апостольской церкви, в том числе племянника Святейшего Патриарха Гарегина II — епископа Мкртича Прошяна. Католикос счел эти аресты незаконными, из-за этого премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил его в одобрении их планов по дестабилизации страны.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.