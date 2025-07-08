Пашинян заявил, что будет руководить «освобождением» Армянской церкви

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что в ходе его конфликта с Армянской апостольской церковью (ААЦ) обнаружилось, что некоторые высокопоставленные священники ААЦ, включая ее лидера, католикоса всех армян Гарегина II, не имеют связи с учением Иисуса Христа. Об этом армянский премьер написал в Facebook*.

По словам Пашиняна, Эчмиадзин — духовный и административный центр Армянской апостольской церкви — «захвачен антихристианской, распутной, антинациональной, антигосударственной группировкой и должен быть освобожден».

«Я буду руководить этим освобождением», — заявил премьер.

Пашинян обвинил в «отсутствии связи» с Иисусом Христом не только лидера движения «Священная борьба» Баграта Галстяна, но и главу Ширакской епархии ААЦ Микаэля Аджапахяна. Оба были арестованы в конце июня за призывы к захвату власти.

Накануне армянский премьер-министр заявил, что, если Католикос всех армян Гарегин II считает аресты священников незаконными, это означает, что он разделяет их планы по дестабилизации страны и подготовке к военному перевороту.

Ранее в Армении возбудили уголовное дело против Самвела Карапетяна, владельца компании «Ташир Групп». Его обвинили в поддержке Армянской церкви на фоне критики со стороны властей. Сегодня в офисе компании «Электрические сети Армении», принадлежащей арестованному Карапетяну, прошли обыски.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.