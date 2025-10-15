В Армении задержали шестерых священников одной из епархий

В Армении сотрудники силовых структур задержали шестерых представителей Армянской апостольской церкви, в том числе предстоятеля Арагацотнской епархии епископа Мкртича Прошяна. Об этом сообщил в Facebook* адвокат Ара Зограбян, представляющий интересы ряда священнослужителей, задержанных ранее.

По словам адвоката, задержания последовали после обысков в домах священников. Он уточнил, что местонахождение епископа Прошяна в настоящее время неизвестно, а следственные органы не раскрывают деталей. Руководитель следственной группы, по словам Зограбяна, заявил, что не располагает информацией о его месте пребывания.

Зограбян также сообщил о задержании нескольких мирян, служащих Арагацотнской епархии. По его оценке, действия силовиков нарушают права епископа и могут подпадать под статью 451 Уголовного кодекса Армении, касающуюся насильственного исчезновения.

Епископ Мкртич Прошян является племянником Католикоса всех армян Гарегина II.

В июле премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что некоторые высокопоставленные священники ААЦ, включая ее лидера, католикоса всех армян Гарегина II, не имеют связи с учением Иисуса Христа.

