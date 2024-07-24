Самочувствие президента США Джо Байдена резко ухудшилось, он перестал вставать с постели. Журналист, политический обозреватель Бенни Джонсон в соцсети X опроверг версию о коронавирусной инфекции и заявил, что политик сильно болен.

«Байден едва может ходить. Произошло что-то ужасное. Это не COVID. Он болен. Это все была одно масштабная [операция] прикрытия», — заявил он.

О выходе из предвыборной гонки демократ объявил в соцсетях. После этого он впервые появился на публике 23 июля, когда садился в самолет Air Force One для возвращения в Вашингтон. Официальное обращение Байдена к нации может состояться в ближайшие дни.

Журналисты выяснили, что во время последней поездки в Лас-Вегас президенту потребовалась экстренная медицинская помощь. В июле у него диагностировали COVID-19, но симптомы болезни прошли за несколько дней.