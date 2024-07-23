Лечащий врач Байдена опубликовал письмо о его самочувствии

Симптомы COVID-19 у американского лидера Джо Байдена почти прошли, он может продолжать выполнять свои президентские обязанности. Об этом заявил его лечащий врач Кевин О’Коннор, письмо о состоянии главы государства опубликовала пресс-служба Белого дома.

Врач подтвердил, что легкие Байдена чистые, и он может свободно дышать, несмотря на заражение коронавирусом.

«Его пульс, кровяное давление и частота дыхательных движений абсолютно нормальные», — отметил О’Коннор.

Байден заразился коронавирусом и изолировался в своей резиденции в штате Делавэр. Он перестал выходить на публику и за время карантина провел ряд онлайн-встреч с чиновниками. Лидер США также заявил, что отказывается принимать участие в президентской гонке. Демократы поддержали это решение.

На фоне информации о болезни Байдена распространились слухи о его смерти. Ведущий канала Fox News Брет Байер в прямом эфире потребовал привести доказательства того, что глава государства жив.