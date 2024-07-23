Стало известно, когда Байден выступит с обращением к нации

WP: Байден в среду выступит с речью, посвященной снятию с выборов

Президент США Джо Байден в среду выступит с речью, посвященной его выходу из предвыборной гонки. Об этом изданию Washington Post рассказал информированный источник, не раскрыв никаких дополнительных подробностей.

Это выступление Байдена станет его первым публичным появлением с 17 июля. Тогда в Белом доме объявили, что глава государства заразился коронавирусом и отправился на самоизоляцию.

Ранее издание The Dossier сообщило, что Байдену во время прошлой поездки в Лас-Вегас понадобилась экстренная помощь врачей. По мнению журналистов, тест на COVID-19 не мог стать причиной столь резкой реакции. В результате этого появились слухи, что президента США на самом деле уже нет в живых.

Байден объявил о выходе из президентской гонки 21 июля. Тогда же он выразил поддержку кандидатуре действующего вице-президента США Камалы Харрис.